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中職》黃保羅罕見「快節奏」 野手直呼舒服（影音）

2025/05/17 15:45

黃保羅。（記者陳逸寬攝）黃保羅。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將黃保羅昨8局壓制味全龍的比賽僅花2小時27分，寫下本季富邦第3快球賽紀錄，其中在8局下對李凱威的打席，他更是幾乎拿球就出手，僅花22秒左右就以3球解決他，快節奏讓野手守備很舒服。

黃保羅昨繳出8局掉1分好投，成為隊史第2年輕繳出8局掉1分以內的投手，僅次於張耿豪，張在2010年8月14日以19歲125天之齡，對桃猿隊演出8局掉1分好投，若昨晚續投第9局有機會成為史上最年輕完投勝的投手。而在全聯盟唯一平均比賽時間破3小時的富邦悍將，黃保羅秀出罕見的快節奏投球。

黃保羅。（記者陳逸寬攝）黃保羅。（記者陳逸寬攝）

申皓瑋昨天6局上用後追爬牆的超美技守備沒收吉力吉撈・鞏冠的安打，為黃保羅守下分數，他說，那球打出去有機會形成全壘打，先往球的方向跑，想說有機會就賭賭看，「保羅昨天在丟，我們守起來是滿舒服的。」

值得一特的是，今年在4月20日黃保羅在大巨蛋先發，申皓瑋也用跳接撞牆的方式為他沒收曾頌恩的安打球。申皓瑋說，春訓時會練這種在牆壁附近的深遠飛球，抓腳步去算接球的距離。

申皓瑋今年打擊率維持3成06的高檔，唯獨全壘打尚未出爐，他笑說，「打安打也不錯，全壘打應該很快就回來了吧，希望能趕快回來。」

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