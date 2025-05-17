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中職》「曲球是他的生命線」 台鋼日籍投教點出江承諺的自身課題

2025/05/17 15:52

江承諺。（資料照，記者李惠洲攝）江承諺。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹左投江承諺今要進行本季第6次先發，前5場累計0勝3敗，希望能對老東家統一獅搶下勝投，而在台鋼投手教練橫田久則眼裡，江承諺本季在曲球的穩定性變得差一些，「曲球是他的生命線，如果不修正過來，投起來會比較艱辛。」

29歲的江承諺去年披上台鋼戰袍首個球季，就投出115.1局7勝、防禦率3.43的不俗成績，也讓他開季前獲得3年複數年合約肯定。只是今年江承諺的勝場數尚未開張，今天要對獅隊挑戰本季首勝。

江承諺過去5戰先發的援護率僅1.65，打線對他並未有太多幫忙。橫田在被問及江承諺今年尚未拿下勝投的狀況時，也先提到，「可能打線有一些熄火，加上教練在調度上也有失誤，所以他才出現沒辦法拿下勝投。」

但提到江承諺相較過往不同的部分時，橫田則點出他的主要變化球種曲球出了一些狀況，畢竟他並非用力量去壓制對手的類型，必須使用變化球種迫使打者出棒，「曲球會是他的軸心，再慢慢去往外擴張開來，也有跟他討論過，他本身也知道這個問題。」

對於江承諺在曲球尚未穩定之前是否該減少使用，橫田並不認同，他認為曲球是江承諺的「生命線」，必須去使用它並找回穩定性，才會對他投球有所助益。

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