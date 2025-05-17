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經典賽》笑稱看新聞才知入團隊 郭泓志將赴美為旅外好手送暖

2025/05/17 15:58

郭泓志。（記者林宥辰攝）郭泓志。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕日前中職宣布，情蒐團隊邀請生力軍，分別是旅外經驗豐富的陳偉殷、郭泓志與富邦悍將副領隊林威助，3人加入團隊，主要工作將協助教練團關心與掌握旅外球員動態，並提供團隊專業意見。

郭泓志今天和棒球美少女LOLO，共同出席燦坤3C內湖旗艦店的「Samsung Week 交心日特別活動」，擔任Samsung一日店長，現場與球迷互動。這也是他加入台灣隊情蒐團隊後，首次公開露面。

被問及受邀加入台灣隊情蒐團隊，郭泓志先是開玩笑說：「我看報導才知道耶。」郭泓志解釋，自己其實一直默默關心，對旅外選手不陌生，而會長蔡其昌一直很關心棒球，詢問他的時候他也表達出參與意願，「但真的是看新聞才知道確定。受到邀約很開心，不管是經驗分享還是投球訓練上，都很高興能有機會幫助這支團隊。」

郭泓志透露，目前尚未和陳偉殷和林威助討論詳細行程，但他預計會出國關注旅美的台灣選手們，就像之前出國關心姪子林振瑋一樣，這次也會近距離了解選手們狀況。

郭泓志說：「對我們這些有國外經歷的選手來說，可以用這個身分，在球季中赴當地看看他們，讓他們知道，台灣也有很多球員在關心他們，想把這份溫暖帶給他們。」

郭泓志。（記者林宥辰攝）郭泓志。（記者林宥辰攝）

郭泓志。（記者林宥辰攝）郭泓志。（記者林宥辰攝）

郭泓志。（記者林宥辰攝）郭泓志。（記者林宥辰攝）

郭泓志。（記者林宥辰攝）郭泓志。（記者林宥辰攝）

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