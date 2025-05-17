MLB》悶！大谷翔平、佛里曼等人狂敲5次雙殺 道奇主帥賽後有話要說

大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天雖然敲出本季第16轟，但球隊終場仍以2：6不敵天使，道奇打線團隊今天出現5次雙殺打，也成為輸球關鍵，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也對此表達看法。

道奇今天全場一共出現5次雙殺打，成為攻勢最大殺手，包含佛里曼（Freddie Freeman）、帕赫斯（Andy Pages）、大谷翔平都敲出雙殺，其中佛里曼與帕赫斯都各敲出2次雙殺打，讓道奇打線始終難以串聯。

請繼續往下閱讀...

道奇總教練羅伯斯賽後表示，球隊今天其實有辦法不斷上壘，卻出幾次雙殺，其中有幾球都打得相當強勁，「佛里曼和大谷打的那幾球都很紮實，只不過都剛好找手套，真的很傷士氣。但我想我們只能盡快忘記這些事，展望明天的比賽。」

明天是塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）的本季初登板，羅伯斯也表示：「今天確實是值得忘卻的一晚，明天我們繼續上場努力贏得比賽。」

對於昨天19：2大勝運動家，今天卻只得2分，羅伯斯說：「這就是棒球，我知道是老生常談，有時你狀況火燙，但像今晚我們吞不少三振、敲了些雙殺，很顯然今天就只是並非屬於我們的一晚。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法