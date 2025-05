MLB》南韓新星金慧成締造隊史紀錄！道奇主帥絕讚：他手中有根魔杖

金慧成。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕道奇南韓新星金慧成自從被叫上大聯盟後,持續繳出亮眼表現,今天道奇雖然2:6不敵天使,但金慧成依舊埋伏在第9棒貢獻2支安打,也寫下隊史紀錄。

韓裔金手套工具人艾德曼(Tommy Edman)日前因右腳踝發炎進入傷兵名單,道奇也將在3A出賽19場合計有4發全壘打的金慧成升上大聯盟。而金慧成的表現也不負眾望,目前連續3場比賽有安打演出,今天3打數2安打,賽後打擊率0.452,攻擊指數1.066。

此外,金慧成已經連續9場比賽上壘,根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,金慧成追平2015年的席格(Corey Seager),並列道奇搬遷至洛杉磯後,新秀最長連續上壘的隊史紀錄。

道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)賽後記者會上被問及金慧成的近況,也毫不吝嗇稱讚:「他的表現太棒了,看他打球真的很享受,感覺他現在手中就好像有根魔杖一樣(意旨輕鬆解決事情的方法),他的打席繳出的內容都很棒,也都能把球打進場內,當你能做到這些,好事自然會發生。整體來說,我很喜歡他的打擊內容。」

