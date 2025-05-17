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MLB》南韓新星金慧成締造隊史紀錄！道奇主帥絕讚：他手中有根魔杖

2025/05/17 16:27

金慧成。（路透）金慧成。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇南韓新星金慧成自從被叫上大聯盟後，持續繳出亮眼表現，今天道奇雖然2：6不敵天使，但金慧成依舊埋伏在第9棒貢獻2支安打，也寫下隊史紀錄。

韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）日前因右腳踝發炎進入傷兵名單，道奇也將在3A出賽19場合計有4發全壘打的金慧成升上大聯盟。而金慧成的表現也不負眾望，目前連續3場比賽有安打演出，今天3打數2安打，賽後打擊率0.452，攻擊指數1.066。

此外，金慧成已經連續9場比賽上壘，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，金慧成追平2015年的席格（Corey Seager），並列道奇搬遷至洛杉磯後，新秀最長連續上壘的隊史紀錄。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後記者會上被問及金慧成的近況，也毫不吝嗇稱讚：「他的表現太棒了，看他打球真的很享受，感覺他現在手中就好像有根魔杖一樣（意旨輕鬆解決事情的方法），他的打席繳出的內容都很棒，也都能把球打進場內，當你能做到這些，好事自然會發生。整體來說，我很喜歡他的打擊內容。」

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