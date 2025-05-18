道奇塞揚神獸克蕭初登板、大谷力拚連4場開轟 今日賽事預告與轉播

克蕭與大谷。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟有2場轉播，第1場洛磯對上響尾蛇，第2場天使對決道奇，3屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）將迎來本季初登板，大谷翔平也要力拚連4場開轟，精彩賽事不能錯過。

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中職3場賽事，統一飛力獅面對台鋼陳宇宏，味全徐若熙交手富邦張奕，樂天劉家翔對決兄弟羅戈，球迷記得鎖定轉播囉！

另外，台灣時間週一（19日）凌晨3點30分，NBA季後賽金塊與雷霆，將回到奧克拉荷馬進行G7生死戰，獲勝的球隊就能闖進西部冠軍戰，球迷記得鎖定轉播囉！

PLG冠軍賽，勇士與領航猿打成2：2平手，今日G5是天王山之戰，誰能率先聽牌呢？

NBA季後賽

5/19 03:30 金塊@雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

08:05 洛磯@響尾蛇 愛爾達體育1台

09:00 天使@道奇 愛爾達體育2台、緯來體育、華視

12:00 大都會@洋基 D-LIVE 愛爾達體育2台

泰國羽球公開賽

13:00 決賽 愛爾達體育3台

日職

13:00 中日@巨人 DAZN1

13:00 火腿@羅德 DAZN2

中職

16:00 統一@台鋼 博斯運動一台、愛爾達體育2台

17:00 味全@富邦 MOMOTV、愛爾達體育4台

17:00 樂天@兄弟 緯來體育

桌球世錦賽

15:00 第二日（上）

21:30 第二日（下）

TPBL

17:00 雲豹@夢想家 官方YT

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