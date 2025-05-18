道奇塞揚神獸克蕭初登板、大谷力拚連4場開轟 今日賽事預告與轉播

克蕭與大谷。（資料照）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
大聯盟有2場轉播，第1場洛磯對上響尾蛇，第2場天使對決道奇，3屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）將迎來本季初登板，大谷翔平也要力拚連4場開轟，精彩賽事不能錯過。
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中職3場賽事，統一飛力獅面對台鋼陳宇宏，味全徐若熙交手富邦張奕，樂天劉家翔對決兄弟羅戈，球迷記得鎖定轉播囉！
另外，台灣時間週一（19日）凌晨3點30分，NBA季後賽金塊與雷霆，將回到奧克拉荷馬進行G7生死戰，獲勝的球隊就能闖進西部冠軍戰，球迷記得鎖定轉播囉！
PLG冠軍賽，勇士與領航猿打成2：2平手，今日G5是天王山之戰，誰能率先聽牌呢？
NBA季後賽
5/19 03:30 金塊@雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台
MLB
08:05 洛磯@響尾蛇 愛爾達體育1台
09:00 天使@道奇 愛爾達體育2台、緯來體育、華視
12:00 大都會@洋基 D-LIVE 愛爾達體育2台
泰國羽球公開賽
13:00 決賽 愛爾達體育3台
日職
13:00 中日@巨人 DAZN1
13:00 火腿@羅德 DAZN2
中職
16:00 統一@台鋼 博斯運動一台、愛爾達體育2台
17:00 味全@富邦 MOMOTV、愛爾達體育4台
17:00 樂天@兄弟 緯來體育
桌球世錦賽
15:00 第二日（上）
21:30 第二日（下）
TPBL
17:00 雲豹@夢想家 官方YT