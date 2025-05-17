中職》許庭綸「決勝點」沒被換代打 平野用心良苦

許庭綸。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕昨天洲際象猿戰，9局下中信兄弟進攻落後1分，兩出局二、三壘有人，面對樂天桃猿守護神陳柏豪，兄弟教練團沒換代打，選擇讓19歲新人許庭綸打擊，結果他被三振結束比賽。

今天賽前被問到當下有沒有考慮換代打，兄弟總教練平野惠一坦言，「當下沒有猶豫，一開始就決定讓庭綸打，當然希望在他上場打擊之前，前面打者就把比數追平，昨天那個打席如果庭綸擊出安打，一定是非常好的經驗，自信也會更上一層樓，就算沒有擊出安打，對他未來也會有非常大的幫助。」

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事實上，當時兄弟代打部隊還有王政順和林書逸可選擇，不過平野說，「的確，當時板凳上還有阿順、書逸，這兩位比較有經驗的選手，只是阿順、書逸的成功或失敗，相較於庭綸的成功或失敗，我選擇庭綸。」

平野認為，昨天比賽關鍵點不在許庭綸這個打席，而是對方應該要打出成績的選手，他們有打出來，相對地，兄弟應該要打出成績的選手，結果沒有打出來，差距在這裡。

今天賽前打擊練習平野叮嚀許庭綸許久，平野強調，細節不能說，簡單來說，許庭綸有帶著策略和想法踏上打擊區，只是呈現出來的東西，和他想的東西是有落差的，要怎麼樣把落差縮到最小，這是他今後能否成長的課題。

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