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中職》1分差兄弟從2024天堂跌到2025地獄 平野「另類觀點」

2025/05/17 17:33

平野惠一。（資料照，記者陳志曲攝）平野惠一。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕1分差的比賽，中信兄弟前年19勝13敗、勝率5成94，去年22勝14敗、勝率6成11，這兩年都是全聯盟第一，今年只剩5勝10敗暫居聯盟墊底，原本最會打1分差比賽的黃衫軍，今年從天堂跌到地獄。

對此，兄弟總教練平野惠一表示，首先，球隊成員不同，主力選手狀況也不同，現在這個時期正好讓球隊更進化，與其想說要挑戰2連霸，不如想說用不一樣的方式去拿冠軍，就像是一支新的球隊去拿新的冠軍。

身為衛冕軍，今年上半季兄弟勝率5成落居B段班，平野強調，去年奪冠瞬間就有危機意識，球隊年度口號是「進化」，作法和去年不一樣，目前勝率和排名如此不是壞事，可以更清楚地讓選手知道，「你們不能安逸於現狀，要變得更強、更好才行，教練團比較好傳達這樣的訊息，我是覺得不用傳達，選手應該也知道。」

今天象猿再戰，兄弟讓王威晨、陳俊秀坐板凳，讓年輕球員許庭綸、黃韋盛先發，平野說，並非考量對方先發投手是左投的魔神樂，而是為了球隊未來，思考之後所排出來的打線，因為主力選手狀況不好，最低限度的工作沒辦法完成，因此選擇換人先發，當然，可有兩個選擇，讓主力繼續打，把狀況調整回來，或讓年輕選手上場，把他們養起來。

語畢，平野反問媒體，「你覺得如何呢？」媒體回應這並不容易，畢竟養成和球隊戰績難兼顧。

平野說，「不能說不顧戰績，而是說沒有很在意戰績壓力，一直在思考要怎麼樣讓球隊變得更好，即使今天我沒當總教練，換了新的教練團，我們打下好的傳統、文化和基礎，希望可以延續下去，而不是我不在就打回原點，這是我的目標之一，戰績要顧，但也要考慮未來。」

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