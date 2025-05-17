桌球世錦賽》4局擺平義大利組合 林昀儒/高承睿挺進男雙32強

林昀儒和高承睿聯手打敗義大利組合，闖進男雙32強。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

世界排名11的「武林高手組合」林昀儒/高承睿，今天在2025年世界桌球錦標賽男雙首輪，以3:1擊退義大利組合穆提/普波，順利闖進32強。

林昀儒和高承睿的全新組合，今年新加坡大滿貫賽首度合作，就一路擊敗新加坡組合郭勇/馮耀恩、世界排名第5的日本組合戶上隼輔/篠塚大登及世界排名第4的法國組合多爾/布拉薩德，最終在決賽以0:3不敵中國組合王楚欽/林詩棟，獲得亞軍，締造台灣男雙在大滿貫賽最佳戰績。

請繼續往下閱讀...

今年世錦賽，林昀儒、高承睿二度攜手，首輪面對世界排名164的穆提/普波，首局在開局1:3落後下連得10分，11:3將對手定桿。

次局，林高配無謂失誤較多，義大利組合5:1開局後，很快的以11:4扳回一城。

關鍵第3局，林高配做出調整，在1:2落後時，高承睿正手連續搶攻得手，打出一波8:0猛攻，11:4再下一城。

第4局，林高配開局連拿3分，迫使對手叫暫停，重回比賽後，義大利組合雖一度追到4:3，但林高配隨即回敬一波5:1攻勢，將比分拉開至9:4。

義大利組合也沒放棄，一路追到9:7，為求保險起見，林高配喊出暫停，恢復比賽後，小高接發球直接起板得手，10:7聽牌，對手雖連續化解兩個賽末點，但決勝時刻，普波接發球失誤，林高配有驚無險以11:9拿下勝利。

另一組台灣男雙林彥均/郭冠宏，首輪則以1:3（8:11、7:11、11:6、6:11）不敵羅馬尼亞好手伊歐內斯庫和西班牙名將羅伯斯的跨國組合，無緣晉級32強。

混雙方面，年紀相差整整2輪的40歲老將黃怡樺和16歲新星郭冠宏的跨世代組合，首輪以3:1（11:7、7:11、11:9、11:9）力退馬來西亞的鍾子毅/林可人，挺進32強，郭冠宏在世錦賽的處女秀也開出紅盤。

女單方面，世界排名98的李昱諄，首輪也未遭遇太多抵抗，以11:7、11:8、11:1、11:5收拾古巴女將方塞卡，率先晉級64強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法