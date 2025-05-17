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MLB》洋基交易走上季防禦率1.17牛棚左投！前12強國手重返釀酒人

2025/05/17 18:37

札斯崔斯尼。（資料照）札斯崔斯尼。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天發動交易，送出33歲牛棚左投札斯崔斯尼（Rob Zastryzny），向釀酒人換來現金，這也是札斯崔斯尼繼去年之後，再度回到釀酒人體系。

札斯崔斯尼2016年登上大聯盟，至今合計在大聯盟累積6個賽季的經驗，效力過小熊、大都會、天使、海盜與釀酒人，生涯出賽54場累積67局投球，飆出54K，防禦率4.30，拿下4勝0敗2中繼。上季札斯崔斯尼在釀酒人投7.2局，防禦率1.17。

值得一提的是，札斯崔斯尼在2019年效力道奇3A時期，也曾代表加拿大參加世界12強棒球賽。當時他在預賽先發碰上南韓，主投5.1局被敲出3支安打，投出7次三振與2次保送，失掉2分，無奈加拿大該役打線遭封鎖，最終1：3落敗，札斯崔斯尼吞下敗投。

札斯崔斯尼今年開季前與洋基簽下附帶大聯盟春訓的小聯盟合約，他在春訓出賽7場投7局，防禦率5.14；本季在洋基3A出賽13場，投12局送出12次三振，挨2轟失掉8分（6分責失），防禦率4.50。

釀酒人先前將卡普拉（Vinny Capra）指定讓渡（DFA），今天做出交易後也馬上將札斯崔斯尼放進40人名單，並將佩古洛（Elvis Peguero）下放小聯盟。

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