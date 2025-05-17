日職》賽前防禦率1.29！樂天右投危險「爆頭」遭驅逐出場 教頭說重話

內星龍。（資料照，取自產經體育）

〔體育中心/綜合報導〕樂天金鷲今於客場對決軟銀鷹，樂天23歲先發右投內星龍僅投1.2局就提前退場，因為他在第2局不慎投出危險頭部觸身球，遭到驅逐出場。

今天賽前防禦率僅1.29的內星龍，此役他1局下2出局保送栗原陵矢後，再被中村晃敲出三壘安打失1分，2局下2出局後，內星龍面對軟銀33歲捕手嶺井博希，內角滑球不慎失控投出頭部觸身球。裁判組進行討論後也做出判定，認為內星龍危險投球，遭到驅逐出場。

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內星龍今天只投1.2局用24球，失掉1分就提前退場，防禦率也上升至1.59。後續接替他登板的松井友飛，投2.2局送出5次三振，但也投出3次四壞保送，被敲1支安打，失掉1分；軟銀先發投手大關友久6局7K只失1分，終場樂天1：2不敵軟銀，松井友飛吞下敗投。

值得注意的是，昨天兩隊交手時，軟銀的栗原陵矢與秋廣優人也遭到觸身球伺候，也導致今天觸身球再度發生時，全場氣氛格外緊張與壓抑。

賽後樂天監督三木肇對於內星龍今天的投球表現，語氣嚴厲地給出評價：「失分的方式太糟糕了。」而對於內星龍對嶺井博希投出頭部觸身球，三木肇也致上歉意：「對嶺井選手真的很抱歉。」

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