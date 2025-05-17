高球》中信女子公開賽侯羽桑並列第7 泰國帕查拉朱達抱走冠軍

2025中國信託女子公開賽由泰國選手帕查拉朱達（中）奪冠。（中國信託銀行提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕日次巡海外共證賽事、總獎金5000萬日幣（約990萬台幣）的2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽落幕，泰國選手帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）以總桿數206桿、低於標準10桿抱回冠軍與900萬日幣（約178萬台幣）獎金；中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑以總桿數213桿並列第7名。

2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部結束3天賽事，今年獎金高達5000萬日幣、活動3日共9767人次進場參與，均刷新中國信託舉辦女子高爾夫賽事14年來紀錄。中國信託商業銀行國際事務最高顧問馮寄台、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑分別頒發冠軍獎盃、900萬日幣獎金支票予帕查拉朱達。

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馮寄台特別用泰文恭喜帕查拉朱達拿下冠軍，同時對每位參賽選手表達敬意，成就如此精采的高爾夫賽事，也感謝所有支持這場球賽的球迷及工作人員，共同打造這場具國際級水準的比賽。

三度參與中信女子公開賽的帕查拉朱達，從首輪並列第5一路拚搏至次輪並列第2，今以抓下7隻小鳥的優異表現奪冠。領獎時分享贏球秘訣並非去健身房，而是不斷地練球，「我就是很愛打高爾夫」，今日第15、16洞積極進攻，是奠定奪冠的關鍵。

帕查拉朱達感謝中國信託舉辦優質賽事，參與許多台灣賽事的她第一次拿下中信女子公開賽冠軍，感動稱是她「夢想成真」的時刻，只是來自泰國的她仍直呼天氣太熱了，臨場非常考驗體力與耐力。

至於「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑和俞涵軒賽後表示，今日擊球節奏有些操之過急，可惜未能將后冠留在台灣，未來會將重心放在美巡賽事，繼續爭取佳績。

中國信託銀行國際事務最高顧問馮寄台（右）、中國信託銀行子行日本東京之星銀行董事長黃清苑（左）分別頒發冠軍獎盃、獎金支票予帕查拉朱達（中）。（中國信託銀行提供）

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