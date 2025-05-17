中職》「南人祭」大場面 餅總出場脫帽抗議！

獅隊總教練林岳平氣得出場脫帽抗議。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹和統一獅合作「南人祭」主題日吸引逾萬名球迷進場，兩隊攻勢你來我往，7局下台鋼靠王博玄開轟等攻勢取得5：3領先後，8局上獅隊又在蘇智傑二壘安打下送回兩分追平，他自己再趁傳跑回本壘；只是蘇智傑原本代表的超前分，卻因台鋼投手張誠恩將球回傳本壘時砸在跑回追平分的林子豪身上，經判定防礙守備而由主審宣布蘇智傑出局，也讓獅隊總教練林岳平氣得出場脫帽抗議，形成大場面。

鷹獅聯名合作的「南人祭」主題日進入第2年，今天湧入11003人進場相挺，兩隊以一、三壘看台主、客對壘的復古應援方式，現場球迷形成五五波的加油吶喊，氣氛相當熱鬧。

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雙方比數互有領先，並在4局下魔鷹開轟後形成1：1，6局上獅隊再扳成3：3，到了7局下台鋼再取得5：3領先。只是8局上1出局一、二壘有人時，蘇智傑擊出二壘安打將邱智呈、林子豪分別送回本壘，他自己除了趁傳先上三壘，而後又衝回本壘，只是台鋼後援投手張誠恩回傳本壘的球卻直接砸在跑回得分的林子豪身上，主審王俊宏則用麥克風向全場表示，將進入小房間確認規則。

依據棒球規則「擊球員與跑壘員之妨礙」規定，擊球員或跑壘員於被宣判出局後或得分後，妨礙或阻礙任何對其他跑壘員所採取之後續 Play，該跑壘員將因其隊 友之妨礙行為被宣判出局。只是在王俊宏宣布三壘跑壘員蘇智傑出局後，餅總大動作出場抗議表達不滿，也讓現場氣氛一度緊張。

獅隊總教練林岳平氣得出場脫帽抗議。（統一獅提供）

獅隊總教練林岳平氣得出場脫帽抗議。（統一獅提供）

獅隊總教練林岳平氣得出場脫帽抗議。（統一獅提供）

獅隊總教練林岳平氣得出場脫帽抗議。（統一獅提供）

獅隊總教練林岳平氣得出場脫帽抗議。（統一獅提供）

獅隊總教練林岳平氣得出場脫帽抗議。（統一獅提供）

獅隊總教練林岳平氣得出場脫帽抗議。（統一獅提供）

獅隊總教練林岳平氣得出場脫帽抗議。（統一獅提供）

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