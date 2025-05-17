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中職》南人祭太刺激了！邱智呈9局上3分砲滅鷹 林詩翔吞苦澀1敗

2025/05/17 19:38

邱智呈9局上逆轉3分砲。（統一獅提供）邱智呈9局上逆轉3分砲。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹和統一獅合作「南人祭」主題日吸引逾萬名球迷進場，雙方攻勢你來我往，8局上獅隊追平後總教練林岳平還出場抗議引爆大場面，而台鋼在8局下靠紀慶然適時三壘安打攻下超前兩分，但獅隊在9局上兩出局邱智呈對台鋼終結者林詩翔轟出3分砲，反以8：7擊敗雄鷹。

兩隊在4局下魔鷹開轟後戰成1：1比手，獅隊6局上又將比分形成3：3，7局下台鋼靠王博玄開轟等攻勢取得5：3領先後，8局上獅隊又在蘇智傑二壘安打下送回兩分追平，他自己再趁傳跑回本壘；只是蘇智傑原本代表的超前分，卻因台鋼投手張誠恩將球回傳本壘時砸在跑回追平分的林子豪身上，經判定防礙守備而由主審宣布蘇智傑出局，也讓獅隊總教練林岳平氣得出場脫帽抗議，形成大場面。

到了8局下，紀慶然三壘安打將比分形成7：5，9局上林詩翔登板，球迷自發式用手機營造「燈光秀」，但他在兩出局一、二壘有人時，遭邱智呈3分砲擊沉，不但是他本季首次失分，也吞下最苦澀的1敗。

鷹獅聯名合作的「南人祭」主題日進入第2年，今天湧入11003人進場相挺，兩隊以一、三壘看台主、客對壘的復古應援方式，現場球迷形成五五波的加油吶喊，氣氛相當熱鬧。

邱智呈9局上逆轉3分砲。（統一獅提供）邱智呈9局上逆轉3分砲。（統一獅提供）

邱智呈9局上逆轉3分砲。（統一獅提供）邱智呈9局上逆轉3分砲。（統一獅提供）

邱智呈9局上逆轉3分砲。（統一獅提供）邱智呈9局上逆轉3分砲。（統一獅提供）

邱智呈9局上逆轉3分砲。（統一獅提供）邱智呈9局上逆轉3分砲。（統一獅提供）

邱智呈9局上逆轉3分砲。（統一獅提供）邱智呈9局上逆轉3分砲。（統一獅提供）

邱智呈9局上逆轉3分砲。（統一獅提供）邱智呈9局上逆轉3分砲。（統一獅提供）

鷹獅聯名合作的「南人祭」主題日進入第2年，今天湧入11003人進場相挺。（統一獅提供）鷹獅聯名合作的「南人祭」主題日進入第2年，今天湧入11003人進場相挺。（統一獅提供）

鷹獅聯名合作的「南人祭」主題日進入第2年，今天湧入11003人進場相挺。（統一獅提供）鷹獅聯名合作的「南人祭」主題日進入第2年，今天湧入11003人進場相挺。（統一獅提供）

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