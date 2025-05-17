PLG冠軍賽》盧峻翔21分無用！沃特斯末節5顆三分球 勇士逆轉領航猿聽牌

台北富邦勇士拿下勝利，冠軍戰聽牌。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕富邦勇士今在總冠軍賽第5戰第4節上演驚奇逆轉秀，單節打出28：13攻勢，且沃特斯三分球6投5中成為關鍵，率隊以86：83逆轉桃園領航猿，系列賽3：2聽牌。

領航猿在系列賽第4戰中，靠著盧峻翔手感回溫，飆出全場最高28分，順利扳平戰局，今天兩隊在桃園巨蛋上演「天王山之戰」，要搶下關鍵聽牌勝。

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今天開賽兩隊一度拉鋸，勇士本土球員輪番跳出，賴廷恩單節獨攬8分，周桂羽也有5分進帳，勇士一度領先，該節尾聲關達祐、伯朗接力得分，領航猿反倒以5分超前。

不過，勇士次節很快反擊，林志傑的三分彈助隊扳平戰局，隨後領航猿伯朗三分打加上盧峻翔4分打，再次擴大領先，半場打完領航猿暫時以54：46領先。上半場伯朗拿下15分全隊最高，勇士方面以金恩繳出17分最佳。

易籃後，領航猿打出一波8：3攻勢，靠著葛拉漢、伯朗發揮，將領先擴大到雙位數，也帶著12分優勢進入決勝節。不過，勇士在這節趁著領航猿進攻當機急起直追，靠著威希罰球追平，隨後盧峻翔命中三分球，討回領先，但沃特斯也很快回以顏色，雙方再度回到原點。

沃特斯連續飆進兩顆三分球，勇士將領先擴大到8分領先，關鍵時刻盧峻翔跳出飆進三分球，但金恩遭犯規，罰球線上進帳1分。而葛拉漢此刻又跳出轟進三分彈，領航猿追到3分落後，終場前3.3秒，葛拉漢執行最後一擊失敗，無緣扳平戰局，讓勇士帶走聽牌勝。

勇士今天3人得分上雙，金恩繳出23分全隊最高，沃特斯18分，領航猿部分，盧峻翔繳出全隊最高21分，伯朗18分、13籃板。

台北富邦勇士拿下勝利，冠軍戰聽牌。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿吞敗。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿吞敗。（記者陳志曲攝）

台北富邦勇士沃特斯第四節連飆三分，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

台北富邦勇士沃特斯第四節連飆三分，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

台北富邦勇士沃特斯第四節連飆三分，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿盧峻翔（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿盧峻翔（中）突破對手的包夾防守，上籃得手。（記者陳志曲攝）

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