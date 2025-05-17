雨停了！世壯運遊行登場 選手熱情打招呼

雙北世壯運「夢想壯年遊」遊行17日傍晚登場，富邦員工、啦啦隊組隊參加。（記者方賓照攝）

〔記者林承鴻／台北報導〕雙北世壯運「夢想壯年遊」遊行今天傍晚登場，數千名選手及隊職人員從台北市政府出發，一路步行至大巨蛋參與開幕典禮。遊行由景美女中樂儀旗隊帶頭，帕拉、各項運動好手跟隨在後，民眾經過舞台時熱情揮手打招呼，不亦樂乎。

今天午後對流旺盛，信義區大雨不斷，不過就在遊行開始前雨勢停歇，還出現太陽，參與遊行的選手都直呼太幸運了，紛紛把握機會和親朋好友合影留念。

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曾代表國家參與輕艇激流標桿、競速、龍舟、輕艇水球等多項賽事的輕艇國手依勇達多說，這次帶領學員參賽，從去年4月開始訓練，透過以賽代訓方式練習，上周也帶學員去參加全國錦標賽，這次世壯運就是學員人生第2次比賽，相信他們會比較知道該怎麼做。

依勇達多和自己及其他參賽選手喊話「好好享受」，希望所有報名的人都能好好享受賽會，他說，大部分比賽都在國外，這次辦在台灣，身旁看到的都是台灣人，跟在國外心情格外不同。

雙北世壯運「夢想壯年遊」遊行17日傍晚登場。（記者方賓照攝）

雙北世壯運「夢想壯年遊」遊行17日傍晚登場。（記者方賓照攝）

雙北世壯運「夢想壯年遊」遊行17日傍晚登場。（記者方賓照攝）

前輕艇國手依勇達多帶領學員參與本屆世壯運。（記者林承鴻攝）

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