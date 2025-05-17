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中職》單局3E也不怪隊友 魔力藍收到的回報很有感

2025/05/17 21:50

魔力藍奪下單場MVP。（記者陳逸寬攝）魔力藍奪下單場MVP。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將魔力藍今天威風八面，前4局無安打，5局上被朱育賢擊出二壘安打，首度被攻佔得點圈，但他連續解決3位打者無失分，接下來僅被擊出2支安打，續投第8局也化解危機無失分，無論是115球、8局都寫生涯新高。

魔力藍表示，賽前有很好的計畫，執行得很完整，像攻擊好球帶做得很好，「這場保送沒有很多，只有1次，這有助於我拉長局數。」曾在2023年兄弟時期接受韌帶置換手術，魔力藍轉戰富邦後投出新氣象，「我有新的肩膀、手肘，感謝非常好。」

剛轉戰富邦並非一路順遂，投完前3場防禦率高達5.63，陳金鋒認為，那時球隊狀況不好，投手投得比較邊邊角角，沒有去搶好球數，反而落入打者容易攻擊的球數，「投捕教練一直在研究怎麼去搭配，這部分也做得不錯。」

富邦的守備也是魔力藍好投關鍵，4月中曾遇上隊友單局3次失誤的離譜表現，當時魔力藍卻能做到不動聲色，直言不需要責怪隊友，畢竟他們是幫助自己的人，「好好先生」的性格收到回饋，今天在6局上被陳子豪擊出強勁平飛球，范國宸漂亮接殺踩一壘抓到雙殺，幫了大忙，魔力藍今也感謝隊友有2個平飛球的接殺很重要。

魔力藍奪下單場MVP。（記者陳逸寬攝）魔力藍奪下單場MVP。（記者陳逸寬攝）

魔力藍奪下單場MVP。（記者陳逸寬攝）魔力藍奪下單場MVP。（記者陳逸寬攝）

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