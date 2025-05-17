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世壯運開幕典禮登場 選手執國旗未被阻擋

2025/05/17 20:17

世壯運選手進場。（記者林正堃攝）世壯運選手進場。（記者林正堃攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會開幕典禮今（17日）晚間7點於台北大巨蛋登場，世壯運可否攜帶國旗日前成討論議題，不過今日晚間現場觀察，許多選手都拿著國旗，包含巴西、新加坡等，甚至我國國旗也有出現，並未被阻擋。

蔣萬安先前面對社民黨議員苗博雅質詢時，曾表示比賽、開閉幕的會場、選手繞場，世壯運是循奧會模式，不能攜帶旗幟，其他國家國旗也不行。

今日典禮開始前，大巨蛋周邊就擠滿人潮，現場也釋出視線受阻區座位販賣，六點多也售罄，相當熱門。開幕典禮眾星雲集，包含帕拉林匹克委員會會長Andrew Parsons、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜，行政院政委史哲、教育部政務次長張廖萬堅等人；而開場時副總統蕭美琴尚未到場。

晚間七點，典禮先是播放主題曲《敬夢想》影片開場，接著便是運動員進場，此次賽會共迎來七千多位外國籍選手，不乏百歲以上人瑞參與，也開設許多帕拉項目，選手們分項目依序魚貫入場，不少選手拿起手機紀錄這難得一刻，許多人身著可愛的壯寶法披周邊，還有選手舉著巴西、新加坡等國的國旗進場。

世壯運選手進場。（記者林正堃攝）世壯運選手進場。（記者林正堃攝）

富邦選手。（記者林正堃攝）富邦選手。（記者林正堃攝）

外國友人持國旗進場。（記者林正堃攝）外國友人持國旗進場。（記者林正堃攝）

高國輝等棒球選手進場。（記者林正堃攝）高國輝等棒球選手進場。（記者林正堃攝）

高國輝。（記者林正堃攝）高國輝。（記者林正堃攝）

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