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中職》兄弟慘遭樂天打爆！ 就連宋晟睿都登板吃局數

2025/05/17 20:08

宋晟睿上場主投一局無失分。（記者廖耀東攝）宋晟睿上場主投一局無失分。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕樂天桃猿今天火力全開，全場狂掃16支安打，包括林立連3天開轟，陳晨威、林泓育連兩天開轟，最終樂天就以12：6擊敗中信兄弟，取得對戰5連勝，兄弟勝率跌破5成，落後樂天勝差已達1.5場。

樂天隊長林立因左腳踝傷勢缺陣，近期歸隊先發4場球隊全勝，今天他在首局敲出兩分砲，本季第7轟出爐，3局上敲出1分打點安打，6局上再靠內野滾地球進帳1分打點，單場敲2安、灌進4分打點，連3場開轟並獲選單場MVP。

樂天開路先鋒陳晨威繳4安猛打賞、跑回4分，前4打席依序為一壘安打、二壘安打、全壘打、一壘安打，只差三壘安打就能締造完全打擊，只可惜未能如願，39歲老將林泓育連兩天開轟，生涯累計210轟。

前8局結束樂天領先9分，9局上兄弟推出外野手宋晟睿登板投球消化局數，這也是他生涯第2度登板，後援1局用16球，好壞球各半，面對5打席被敲2安無失分，換局時洲際主場球迷歡聲雷動。

樂天洋投魔神樂先發6局失3分都非責失拿下本季第3勝，兄弟先發投手鄭凱文投5局被敲8安挨3轟，失7分都是責失承擔敗投。

宋晟睿上場主投一局無失分。（記者廖耀東攝）宋晟睿上場主投一局無失分。（記者廖耀東攝）

宋晟睿上場主投一局無失分。（記者廖耀東攝）宋晟睿上場主投一局無失分。（記者廖耀東攝）

林泓育開轟。（記者廖耀東攝）林泓育開轟。（記者廖耀東攝）

林立開轟。（記者廖耀東攝）林立開轟。（記者廖耀東攝）

陳晨威開轟。（記者廖耀東攝）陳晨威開轟。（記者廖耀東攝）

魔神樂。（記者廖耀東攝）魔神樂。（記者廖耀東攝）

宋晟睿開轟。（記者廖耀東攝）宋晟睿開轟。（記者廖耀東攝）

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