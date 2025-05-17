中職》林子豪還原回本壘後的「挨砸現場」 林岳平訴求的是...

獅隊總教練林岳平氣得出場脫帽抗議。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕統一獅今打出8：7擊敗台鋼雄鷹的戲劇性一戰，雙方3度戰成平手，8局上還有獅隊總教練林岳平出來抗議的大場面，他賽後表示自己訴求的是當下仍是「比賽進行中」，而當時撲回本壘後頭盔還蓋在臉上的林子豪也還原被投手擊中的「挨砸現場」。

雙方3度平手，包括台鋼魔鷹4局下開轟後形成1：1，6局上獅隊再扳成3：3，到了7局下台鋼取得5：3領先後，8局上獅隊又扳成5：5。只是8局上1出局一、二壘有人時，蘇智傑擊出二壘安打將邱智呈、林子豪分別送回本壘，他自己除了趁傳先上三壘，而後又衝回本壘，只是台鋼後援投手張誠恩回傳本壘的球卻直接砸在跑回得分的林子豪身上，主審王俊宏經過確認棒球規則後，判定林子豪妨礙守備、蘇智傑得分不算且出局。

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「餅總」林岳平賽後說明抗議的內容，「我認為他（林子豪）得分後，應該有一個緩衝的路徑，訴求的是比賽進行中，但裁判是用停止球的防礙守備，來判定第3分（蘇智傑）出局」。餅總強調自己當下當然要為球隊抗議，但結束後去翻規則，確實是有這個條例，「當下我當然是要幫球隊爭取，我們是在正常比賽進行中，但規則是保護守方，結果就是這樣，我們也努力去面對比賽。」

撲回第5分的林子豪，當時正起身往前走，「我那時候安全帽是蓋在臉上，所以我是低頭把安全帽拿下來抱著。」林子豪表示當下根本不知道投手站在哪，也不知道球在哪，「我是低頭，球突然砸在我的手上，當時有戴跑壘手套，所以手沒事。」他說所有人應該都是第1次遇到這種狀況，還笑說：「有了這次經驗，學會了撲回本壘就要起來，趕快閃了。」

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