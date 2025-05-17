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PLG冠軍賽》沃特斯手受傷還猛飆三分球 吳永仁盼在領航猿主場拋彩帶

2025/05/17 20:36

台北富邦勇士沃特斯第四節連飆三分，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）台北富邦勇士沃特斯第四節連飆三分，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕富邦勇士今天在總冠軍賽第5戰克服最多15分落後，末節上演逆轉秀，洋將沃特斯該節三分球6投5中，率隊以86：83拿下聽牌勝。勇士教練吳永仁透露，沃特斯在上半場左手中指出現錯位跟脫臼情況，但在第4節他還是撐住繳出好表現。

勇士今天帶著12分落後進入決勝節，但這節沃特斯挺身而出，單節三分球6投5中獨攬15分，全場攻下18分。對於沃特斯表現，吳永仁表示，「非常感謝沃特斯，他在上半場受傷，手指有脫臼狀況，但他還是撐住並在第4節有很好表現。」

沃特斯透露，上半場和布依德搶球時，不慎弄傷左手中指，「中指有點錯位，但我馬上把它推回去，繼續上場並找自己習慣的投籃方式。」

吳永仁對於球員表現感到驕傲，「我們在這場天王山之戰最多落後15分，但沒有任何一個人放棄也沒人退讓，冠軍戰就是要有不同人跳出來，希望之後有更多人能挺身而出。」勇士金恩今天繳出全隊最高23分，簡廷兆11分為本土最佳。

對於下一戰雖是勇士主場卻要在桃園巨蛋舉行，吳永仁喊話要勇士球迷進場幫他們加油，「希望能在領航猿主場拋下我們的彩帶。」

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