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中職》狂！魔力藍燃燒本季聯盟單場最多球 富邦暌違25天2連勝

2025/05/17 20:54

魔力藍。（記者陳逸寬攝）魔力藍。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將魔力藍今天燃燒本季全聯盟單場最多的115球，繳出8局無失分好投，率隊以2：0完封味全龍，富邦奪下暌違25天的2連勝。

雙方上演洋投大戰，味全龍洋投伍鐸總計先發6.1局，即便僅被敲7支安打，仍將失分數控制在2分。3局下，開局被周佳樂擊出三壘安打，一度拿下2出局，可惜仍被王正棠擊出適時安打，讓富邦先馳得點。

7局下，伍鐸在1出局投出四壞，味全派上呂偉晟救火，即便解決林澤彬，卻四壞王正棠、觸身申皓瑋，對決高國麟的1好1壞更發生投手犯規，奉送1分給富邦。

富邦先發洋投魔力藍威風八面，前4局無安打，5局上被朱育賢擊出二壘安打，首度被攻佔得點圈的半局，但他連續解決3位打者無失分，接下來魔力藍僅在6局上被郭天信敲出一支安打，7、8局都無失分。

從中信兄弟時期就被詬病「續航力」的魔力藍，今天展現勁爆體能，全場燃燒本季全聯盟最多的單場115球，完成生涯新高的8局，僅被敲2支安打，狂飆7次三振。

魔力藍成為本季首位至少投8局，被敲2支以內的安打，且猛飆7次三振無失分的投手。他的超級好投，聯手昨日的黃保羅連2場繳出8局好投，助隊拿下繼4月22日以來的連勝。

新莊球場今未能寫下本季第4次破萬，但9802人進場為本季新莊第5多，而中信兄弟跟樂天桃猿的洲際球場有16946人進場，統一獅和台鋼雄鷹的澄清湖球場則是11003人，單日3地有37751人進場看球。

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