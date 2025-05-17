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PLG冠軍賽》被逆轉錯過聽牌勝休息室氣氛低迷 盧峻翔：現在換我鼓勵大家

2025/05/17 20:43

桃園璞園領航猿盧峻翔三分出手。（記者陳志曲攝）桃園璞園領航猿盧峻翔三分出手。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕桃園領航猿今天在總冠軍賽關鍵第5戰最多曾領先15分，最後卻在末節被對手逆轉，和聽牌勝失之交臂。今天繳出全隊最高21分的盧峻翔坦言，落敗後球隊休息室氣氛有點僵硬，他認為這時候輪到他要站出來鼓勵大家。

領航猿今天帶著12分領先進入決勝節，末節開局進攻當機，被對手打出13：1攻勢，陷入落後，即便最後關頭盧峻翔、葛拉漢輪流跳出飆進三分球，追到3分差，但葛拉漢執行最後一擊落空，讓勇士贏下「天王山之戰」。

最多領先達15分卻被逆轉，領航猿教練卡米諾斯提到，球隊這場有11次失誤，但5次是出現在第4節，他也點出球員在末節過於鬆懈的問題，「我們不該在第3節時就覺得比賽已結束，讓對方在末節打出13：1攻勢。」他認為，勇士值得這場勝利，因為第4節相對做得更好。

領航猿今天4人得分上雙，盧峻翔繳出全隊最高21分、4籃板，伯朗18分、13籃板，葛拉漢16分次之。盧峻翔提到，他在前3戰狀態低迷時，一直在調整自己狀態，「都是大家鼓勵我，一直給我信心，很感謝大家。」他坦言，輸球之後休息室氣氛有點僵硬，但他希望這時候自己能跳出來鼓勵大家，「我相信我們是可以做到的。」

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