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日職》苦！日本12強王牌吞5敗比去年還慘 巨人23歲好手致勝安寫紀錄

2025/05/17 21:33

高橋宏斗。（資料照，記者陳志曲攝）高橋宏斗。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕中日龍22歲王牌投手高橋宏斗，今天客場面對讀賣巨人主投7局0責失分，但苦等不到打線支援，全場只出現3支零星安打，終場以0：1輸球，高橋宏斗吞下悲情1敗，本季敗場數已經比上季整年的4敗還要多。

高橋宏斗上季12勝4敗，防禦率1.38打破隊史單季最低防禦率紀錄，勇奪央聯防禦率王，年底更入選世界12強日本武士隊，成為球隊王牌投手。然而今年他開季表現不理想，儘管近期回穩，但也因時常等不到隊友火力支援吞下敗投。今天賽前，高橋宏斗已吞4敗（2勝），已經追平去年敗場數。

此役高橋宏斗唯一失分發生在2局下，先被卡比吉（Trey Cabbage）敲安，接著處理增田陸的投手前滾地球又發生傳球失誤，形成無人出局一、二壘有人，並遭到高中隊友中山礼都擊出適時安打掉分。最終高橋宏斗投7局用116球，被敲4安失1分非自責分，送出7K、4BB，吞下本季第5敗，賽後防禦率3.35。

高橋宏斗本季5敗已經超越去年敗場數，回顧自己的表現，高橋宏斗坦言，這是一場自己守備失誤造成影響的比賽。而儘管高橋宏斗去年對巨人2場拿下1勝0敗，防禦率0.00，但他生涯面對巨人14場僅拿下2勝6敗，在東京巨蛋7場更是1勝難求，還吞下5敗。

另外，23歲的中山礼都今天敲出致勝安打，成為巨人隊史自2009年9月26日的坂本勇人以來，首位年僅23歲或以下敲出致勝安的球員；且他生涯對高橋宏斗13打數猛敲5安，打擊率0.385，敲出2分打點。對於自己能從高中隊友手中敲出致勝安打，中山礼都笑說當下只想把攻勢延續，能助隊先馳得點真的很開心。

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