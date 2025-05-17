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世壯運開幕典禮 蕭美琴中英雙聲道祝福 黃仁勳C位登場引歡呼

2025/05/17 21:48

黃仁勳C位登場引歡呼。（記者林正堃攝）黃仁勳C位登場引歡呼。（記者林正堃攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會開幕典禮今（17日）晚間大巨蛋登場，副總統蕭美琴致詞，歡迎來自世界的友人們，祝福享受在台灣的時光；AI教父黃仁勳也作為科技聖火代表應邀出席，出場博得滿堂彩，並於C位啟動聖火。

今晚間8點左右選手進場結束，緊接是金曲歌后阿爆的演出，她與子弟兵「那屋瓦少女隊」合體，帶來震撼力十足的原民音樂組曲，舞台並搭配特技舞者演出，向世界展現來自台灣的聽覺、視覺饗宴。

表演期間，也透過舞台的大螢幕，以各種語言的「你好」，向全世界的貴賓們打聲招呼，展現台灣人最熱情的一面，也以「on the same ground（踩著同一片土地）、「share the same sky（共享同一片天空）」，傳遞雙北的文化底蘊與賽會包容特質。

除了藝人團體帶來精采演出，我國桌球好手江宏傑、莊智淵，也在開幕典禮表演中以桌球對打形式與舞者共同演出；此外，開幕典禮壓軸則有樂團「告五人」登台獻唱人氣金曲，比莉、周湯豪母子檔也於大巨蛋合體，與中華職棒啦啦隊一同活力飆舞熱唱。

蔣萬安致詞表示，感謝各界努力促成107國、2.5萬名選手，齊聚在雙北，打破種族、文化及語言的隔閡，分享和平與喜樂，讓世界能看到台北市辦理大型國際運動賽會的能力，未來兩週邀請所有夥伴感受台北「運動之都」的魅力。

侯友宜說，世壯運是歷年規模最盛大的國際賽會，未來14天心北市民也將成為選手最熱情的啦啦隊，搭起與世界友誼的橋樑，祝福選手挑戰自我、享受比賽，並刻劃最難忘的回憶。

總統賴清德雖然因國政繁忙未能親臨現場，也發來賀電祝福；蕭美琴上台用中英文雙聲道致詞，歡迎來自世界各地的選手、運動愛好者，來到雙北參與世壯運，「Enjoy！」

開幕典禮邀來五位聖火代表，分別是奧運拳擊金牌得主林郁婷、棒壇傳奇彭政閔、世界紀錄最年長羽球員林友茂、金馬影后張艾嘉以及黃仁勳一同登台啟動聖火裝置，象徵種下希望的種子。

副總統蕭美琴致詞。（記者林正堃攝）副總統蕭美琴致詞。（記者林正堃攝）

副總統蕭美琴致詞。（記者林正堃攝）副總統蕭美琴致詞。（記者林正堃攝）

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