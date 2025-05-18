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世界桌球錦標賽 一姐鄭怡靜直落4晉級64強

2025/05/18 00:33

〔中央社〕在卡達杜哈舉行的世界桌球錦標賽，「台灣一姐」鄭怡靜在女單首輪賽事，面對杭州亞運女雙銀牌、北韓好手樸秀京，以11比9、11比5、11比5、11比8過關，順利挺進64強。

世界排名第11名的鄭怡靜，生涯首度對上鮮少參加國際賽世界排名停留在2022年、第808名的樸秀京（Pak Su Gyong）；不過樸秀京曾在2022年杭州亞運拿下桌球女雙銀牌。

今天首局鄭怡靜一度取得7比3領先，儘管被追成平手，但鄭怡靜還是靠著較佳的主動攻擊機會先手下首局。

第2局開賽鄭怡靜雖以0比3落後，但隨後連得6分超前並在6比5領先時連得5分收下次局；第3局鄭怡靜同樣在3比2領先時連得4分拉開差距，順利連拿3局取得聽牌優勢。

來到準備收尾的第4局，鄭怡靜和對手多次拉鋸，經過7度平手後，鄭怡靜才在8比8的時候連得3分，如願搶下開門紅晉級64強。

鄭怡靜這場比賽除了招牌的正手拍攻擊相當強勢外，防守也做得非常出色，幾乎不太連續出現主動失誤。

教練鄭佳奇今天告訴中央社記者，這場比賽鄭怡靜發揮得非常好，雖然對手有備而來，很多球也都打得很刁鑽，「但我們賽前都有做好準備，儘管對手比較陌生，我們還是不敢掉以輕心。」（編輯：劉文瑜）1140518

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