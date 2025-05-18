桌球世錦賽》7局大戰逆轉法國好手 高承睿攜手林彥均晉級男單64強

高承睿逆轉擊敗法國選手巴德特，晉級男單64強。（取自國際桌總微博）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名24的高承睿今天凌晨在2025年世界桌球錦標賽男單首輪，克服局數1:2落後，決勝局在6:8的逆境下連拿5分，激戰1小時後以4:3逆轉法國選手巴德特，驚險闖進64強。

面對世界排名70的巴德特，高承睿前3局打完以9:11、11:3、10:12落後。關鍵第4局，小高在3:5落後時果斷叫出暫停，也找回打球節奏，以11:8、11:7連追2局，取得局數3:2領先。

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巴德特在第6局展開反攻，5:0開局後一路領先，11:5扳平戰局。決勝局，高承睿在3:6、4:7落後下苦苦追趕，在6:8時連續正手搶攻得手，一口氣連拿5分，11:8艱苦獲勝。

首度在世錦賽亮相的林彥均，首輪面對世界排名218的斯洛伐克17歲小將阿爾帕斯，也沒遭遇太多挑戰，以11:7、11:7、14:12、11:4過關，64強將對決世界排名第8的法國「眼鏡哥」A.勒布朗。

世界排名67的廖振珽首輪就對上世界排名14的德國名將法蘭吉斯卡，兩人曾在2017年日本公開賽交手過，當時大戰7局廖振珽才以3:4飲恨。

睽違8年再度過招，戰況依舊緊繃，廖振珽在局數0:2、2:3落後下，再度將法蘭吉斯卡逼進決勝局，並取得5:3領先，但法蘭吉斯卡在暫停後連追5分逆轉戰局，最終廖振珽以3:4（5:11、3:11、11:3、11:8、8:11、11:4、8:11）苦吞對戰2連敗，無緣晉級64強。

女單方面，世界排名11的台灣一姐鄭怡靜，面對神祕的北韓女將朴秀京，也未遭遇太多抵抗，以11:9、11:5、11:5、11:8輕騎過關，64強將對決世界排名88的印度女將齊塔莉。

林彥均首度進軍世錦賽就闖進男單64強。（取自國際桌總微博）

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