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網球》義大利40年來第一人！保莉妮擊敗高芙留下羅馬冠軍

2025/05/18 07:10

保莉妮。（歐新社）保莉妮。（歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕保莉妮（Jasmine Paolini）以6：4、6：2擊敗美國第4種子高芙（Coco Gauff），成為史上第2位留下羅馬網賽女單冠軍的義大利地主，也是近40年來首見壯舉，足令包括總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）在內的中央球場熱情觀眾們激動不已。

「能夠在羅馬主場捧起這座獎盃，我感到非常高興。 」身高僅163公分的保莉妮以小搏大，激戰1小時29分鐘強壓2023年美國公開賽冠軍高芙，把對戰紀錄改寫為2勝2負，更是自1985年同胞前輩蕾吉（Raffaella Reggi）以來， 第一位在這項WTA千分等級紅土大賽封后的東道主希望。「真的很高興，也很感激。對於每個義大利打球的孩子來說，在羅馬奪冠當然是美夢成真，我非常享受這一刻，真是太棒了 」反觀21歲高芙未能一吐先前馬德里攻頂失利的悶氣，連續兩站大賽都屈居亞軍。　

29歲的保莉妮繼2024年杜拜之後，笑擁第2座千分大賽冠軍，下週最新世界排名將從第5升至第4，再創職業生涯最佳。她也攜手老將艾拉妮（Sara Errani）打進女雙決賽，還有機會雙喜臨門，義國第3種子若能擊敗比利時梅騰絲（Elise Mertens）／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），保莉妮就將成為2009年印地安泉的俄國芝芙娜瑞娃（Vera Zvonareva）以來，首位WTA千分大賽包辦單打、雙打雙料冠軍的贏家。

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