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網球》阿格西預測羅馬紅土冠軍戰：艾卡拉茲比辛納更有優勢！

2025/05/18 07:11

艾卡拉茲。（資料照，歐新社）艾卡拉茲。（資料照，歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年羅馬網賽男單冠軍戰，今晚將由同被譽為「三巨頭」接班人的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）對決當今世界球王辛納（Jannik Sinner），美國傳奇球星阿格西（Andre Agassi）認為，前者在紅土更有優勢！

「我認為艾卡拉茲在任何棘手的比賽中，都有機會與辛納比肩，甚至佔據優勢。」2002年曾在羅馬掄元的前球王阿格西，接受《Tennis Channel》訪問時表示，對於艾卡拉茲最深刻的印象是溫布頓錦標賽，無論是濕滑草地或紅土，他速度下降幅度都比其他球員要小，「保羅（Tommy Paul）、德米納爾（Alex de Minaur）和他速度都很快，但這些人在草地或紅土出賽，可以發現他們在平衡和移動方面的信心下降，幾乎做不了什麼。保羅在硬地憑藉運動天賦戰勝艾卡拉茲，但面對任何濕滑場地，艾卡拉茲移動速度不像其他人那樣減弱，這就像是太空船與普通飛機對戰。」

數據統計也支持阿格西的看法，艾卡拉茲18座冠軍有9座在紅土贏得，包括法國公開賽、馬德里和蒙地卡羅大師賽， 這位22歲西班牙好手草地狀態也不斷提升，3冠當中2023年、2024年溫網衛冕。另方面，自2024年初以來，義大利球王辛納硬地演出接近完美，但19冠僅兩座是在硬地以外場地獲得，因此阿格西認為， 艾卡拉茲在紅土和草地的流暢移動，展現適應不同場地的全能身手，或許形成他在週日決賽利多。

「艾卡拉茲的平衡感很好，動作也非常棒。」阿格西指出，這很大程度得益其腿部力量和移動的平衡，「所以當你開始考慮紅土或草地，我會認為他略佔上風，當然前提是身體健康、狀態良好。」

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