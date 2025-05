李灝宇。(資料照,法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇今天手感火燙,單場掃出2支二壘安打,打擊率上升至0.255。

今日對上洋基3A,李灝宇扛第3棒守二壘,首打席狙擊大聯盟生涯54勝的35歲老將德斯克拉菲尼(Anthony DeSclafani),敲出右外野二壘安打,3上第二打席擊出二壘平飛球出局。

6上第三打席,李灝宇敲出中外野強勁飛球出局,擊球初速高達109英哩(約175.4公里),8上再度上場,李灝宇掃出左外野二壘安打,最終所屬球隊2:7落敗。

李灝宇今日4打數敲2安都是長打,賽後打擊率上升至0.255、OPS為0.738。

Hao-Yu Lee puts the tying and go-ahead runs in scoring position with his 2nd double of the night. pic.twitter.com/CG8fHapxB3