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岡山運動中心全新落成 5/25試營運7天免費體驗

2025/05/18 10:53

岡山運動中心全新落成，將於5月25日試營運。（圖擷自舞動陽光-高雄市岡山運動中心臉書）岡山運動中心全新落成，將於5月25日試營運。（圖擷自舞動陽光-高雄市岡山運動中心臉書）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議員陸淑美報喜，大岡山民眾期待已久的岡山運動中心，全新落成啟用，將於5月25至31日試營運7天，試營運期間全館免費體驗。

岡山運動中心是高市府新建的運動中心，總經費2.5億，基地面積約5千平方公尺，地址是岡山區中山南路169號，位於岡山文化園區內，鄰近台1線、高雄捷運岡山高醫站，距離岡山鬧區不到1公里。

岡山運動中心規劃有室內25公尺長的8水道溫水游泳池、綜合球場、健身中心、烤箱、SPA、蒸氣室、攀岩場、綜合教室、餐飲輕食等服務，提供多元專業的運動空間。

此外，運動中心所在的文化園區周邊，有197格機車停車位，園區內收費停車場規劃有99席汽車，場館旁還設42席自行車位，方便民眾使用。

市議員陸淑美表示，大岡山民眾期待已久的岡山運動中心，將於5月25至31日試營運，試營運7天期間，全館免費體驗，歡迎鄉親一同來體驗全新的場館。

岡山運動中心指出，試營運期間， 健身房單次入場免費、籃球及羽球場依時段臨租免費、 游泳池單次入場免費，試營運也有免費課程體驗，歡迎線上報名 https://reurl.cc/Gn4GRA

岡山運動中心的綜合球場。（圖擷自舞動陽光-高雄市岡山運動中心臉書）岡山運動中心的綜合球場。（圖擷自舞動陽光-高雄市岡山運動中心臉書）

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