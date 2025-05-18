中職》富邦與起亞虎深化合作 林威助考察基地、啦啦隊合舞演出

富邦育樂總經理陳昭如、副領隊林威助拜會起亞虎沈哉學。（富邦提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕富邦悍將持續加強國際交流，本週由富邦育樂總經理陳昭如與悍將副領隊林威助率團前往光州參加富邦現代人壽主題日及拜會起亞虎球團，進行參訪及會談。

Fubon Angels代表大隊長秀秀子、安娜、卡洛琳、沁沁，也造訪起亞冠軍球場（KIA Champions Field），雖然原訂16日舉辦的富邦現代生命主題日因為下雨延賽活動延期舉辦，但Fubon Angels仍於隔日雙重賽首戰登台應援，獲得現場 1 萬6千多名球迷的熱情掌聲。

17日午場的比賽開場由KIA Tigers Cheerleader和Fubon Angels帶來合舞的開場舞演出，這是雙方首次在起亞冠軍球場合體演出，其中去年引起熱烈討論的《Go stronger》主題曲 音樂一播出，再度引起全場轟動，2 局下半 Fubon Angels 以今年主題曲《Fight For All我要全部》帶來特別表演，同樣獲得現場滿場球迷的歡呼。

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雖然主題日延後舉辦，但Fubon Angels仍帶來富邦現代人壽的小禮物，分送給現場的球迷 朋友們，富邦現代人壽吉祥物Funy和Bony也一同站上應援舞台同樂。今天在兩隊女孩們 的熱情應援下，起亞虎在午場的比賽以 5:2 擊敗斗山熊獲勝，雙方啦啦隊互訪的比賽皆為主 場球隊拿下勝利，賽後 Fubon Angels 也離情依依的和 KIA Tigers Cheerleader 們道別，也期待不久的將來，雙方能再度同場應援！

富邦悍將球團透過韓國富邦現代人壽協助，與夥伴 KBO 起亞虎再次進行交流，此行由育樂總經理陳昭如與悍將副領隊林威助親自率隊前往光州，拜會起亞虎球團領隊沈哉學，雙方就未來合作方向深入探討。

身兼悍將農場系統主管的林威助，此次也實地參訪了起亞虎位於咸平的二軍訓練基地，觀摩球員培訓流程、設施規劃與教練團運作模式，為悍將農場體系汲取寶 貴經驗。有趣的是會談上起亞虎球團工作人員得知過往林威助副領隊曾效力日職十餘年，且曾對決朴贊浩敲安後，都對林威助副領隊相當佩服，成為雙方交流的插曲。

此行雙方球團亦針對多元合作模式進行交流，包含球員養成、教練交流、春訓合作，及交流賽等，皆列入潛在合作方向，展現跨聯盟、跨文化的策略視野為未來建立更緊密的台韓棒球合作關係奠定厚實基礎。

富邦悍將球團表示，期盼雙方長期合作，為球團國際化與農場制度建設注入新動能，攜手打造更具競爭力的亞洲棒球環境。

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