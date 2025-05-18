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世壯運》5天改造打4天將拆！北市府前廣場首變沙排場地 選手：賽前練習資訊不足

2025/05/18 12:14

台北市政府在府前廣場首度開闢沙灘排球場。。（記者田裕華攝）台北市政府在府前廣場首度開闢沙灘排球場。。（記者田裕華攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市政府為了世界壯年運動會，首度在府前廣場開闢沙灘排球場，強調符合國際標準規格，花費120小時（5天）、1000公噸沙子打造而成，今起（18日）至21日舉辦沙排賽事，今天一大早就有外籍選手在現場練球、適應場地，並於受訪時表示，希望提供更充足的賽前練習資訊。

府前廣場沙排首日賽事從早上9點開始，包含40歲以上男子、女子、混合雙人組及男子、混合四人組預賽，今、明兩天都是預賽，5月20日、21日則是決賽。

台灣女子沙排選手說，日本籍的對手曾任國手、職業選手，台灣隊伍也都是校隊等級的好手，互相切磋球技，並說場地沙質細膩、專業度高，由於天氣炎熱，大約30度上下，持續補充水份之外，也會透過輪替機制，預防中暑脫水。

日本選手以英文並於工作人員協助翻譯下簡短回應，場地沒有太大問題，官方APP有提供賽事資訊，不過賽前練習資訊不足，而且剛到現場時（比賽9點開始，記者8點左右抵達時，日本女雙已在練打），想要使用場地但不曉得該問誰，也無日文翻譯，建議主辦單位改進。

賽務長黃弘欽表示，台北市政府前廣場的沙排場地很有特色，宛如巴黎奧運時，直接在艾菲爾鐵塔前打球，給足沙排愛好者面子，然而可惜的是，府前廣場沙排賽事只打4天、21日賽程結束並頒獎後，就要拆除。

排球項目共有1483人、沙灘排球348人報名參賽，各有二個主場館，室內在文化大學體育館、新店國民運動中心，室外則於府前廣場、藍灣海濱休憩園區。府前廣場的賽場總計28公尺長、22公尺寬、40公分深，側邊坡面設有濾沙網，方便排水，以利下雨天仍可繼續比賽，除非雨勢大到會影響選手及裁判執法視線，但若遇到打雷、閃電就一定要暫停，確認無礙後恢復比賽。

世壯運執委會先前曾說，沙排賽程結束後，預計再花2天復原，屆時場地將提供田徑項目賽事使用。

台北市政府在府前廣場首度開闢沙灘排球場。。（記者田裕華攝）台北市政府在府前廣場首度開闢沙灘排球場。。（記者田裕華攝）

台北市政府在府前廣場首度開闢沙灘排球場。。（記者田裕華攝）台北市政府在府前廣場首度開闢沙灘排球場。。（記者田裕華攝）

日本、台灣女子選手對戰。（記者董冠怡攝）日本、台灣女子選手對戰。（記者董冠怡攝）

台北市政府在府前廣場首度開闢沙灘排球場。（記者董冠怡攝）台北市政府在府前廣場首度開闢沙灘排球場。（記者董冠怡攝）

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