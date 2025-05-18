MLB》被墊底天使開魯閣！道奇2連敗 大谷6支0軟手、無緣連4戰開轟

大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今與天使的「高速公路大戰」，雙方火力都很兇猛，合敲28支安打，終場道奇以9：11落敗，連2天輸給美聯西區墊底的天使。

道奇三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）傷癒復出，今日迎來本季初登板，首局遇亂流掉3分，不過打線馬上幫他討回來，1下帕赫斯（Andy Pages）掃出3分砲一棒追平。

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克蕭在第3局遭沃德（Taylor Ward）轟出陽春砲，4上挨內托（Zach Neto）高飛犧牲打再丟1分，回歸首戰先發4局退場，失5分責失，無關勝敗。道奇4下靠赫南德茲（Enrique Hernández）陽春砲追回1分，前5局打完時，道奇4：5落後。

道奇6下靠大物捕手拉辛（Dalton Rushing）長打、天使暴投送禮超前，接著在無人出局一三壘有人大好局面，大谷翔平敲出雙殺，雖然送回第7分，但不算打點。

道奇好不容易超前，結果7上牛棚放火，單局核爆5分，讓天使要回領先。道奇在7、8局靠安打串聯各添1分，追至9：10落後。

天使9上藉由魯戈（Matthew Lugo）陽春砲，添加重要保險分，最終以11：9險勝。

大谷翔平今天手感冰冷，單場6打數全熄火，吞下2次三振，無緣連4戰開轟，打擊率下滑至0.305。

大谷翔平。（路透）

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