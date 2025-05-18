田徑》竹縣體育場再獲世界田總一級認證

新竹縣體育場的田徑場合成橡膠跑道，本月初再次取得世界田徑總會（World Athletics）認證為場地一級。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣體育場的田徑場合成橡膠跑道，繼2019年9月竣工同步取得世界田徑總會場地一級認證，且於去年期滿後，今年縣府再度申請，並於本月初順利再次取得世界田徑總會（World Athletics）認同，又捧回前述場地一級認證的資格，而這次認證效期將到2028年9月為止。

縣府教育局表示，新竹縣體育場田徑場首次獲世界田徑總會認證場地一級後，到去年10月期滿。

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為此，他們今年重新再申請認證，在弘佳工業（股）公司、永昇運動興業有限公司共同捐贈經費且幫忙安排認證下，先是通過國內實驗室場地的初測，接著就安排國際實驗室到場做測量，結果相關的測量數據良好，終於在本月6日再次取得前述認證。測量過程中，世界田徑總會認可的國外場地測量師，還一度對縣體育場田徑場的跑道維護讚譽有加。

縣府教育局長楊郡慈說，場地經國際認證的意義在於，選手只要在新竹縣體育場的田徑場參加國際賽事而寫下的賽事表現，就可被世界田總所承認。

她說，新竹縣體育場田徑場同時有主、副場地，也都可辦理國際賽事、作為提供選手高規格訓練用的場地。

目前全台擁有前述條件的體育場只有3個縣市，等於在北、高2個直轄市之外，就只見於新竹縣；且主、副場接鄰的田徑場地在北台也不多見。

她說，這跟縣長楊文科積極打造新竹縣為運動城市有關，以至於新竹縣在某雜誌全國性的評比中，在「運動城市排行榜」連2年蟬聯「運動投資之都」的美名。

因此，縣府教育預算跟體育經費的投入不少，希望以此培育優秀運動選手，也推動全民運動風氣，如今這2處主、副場地也確實都是縣民鍛鍊身體或休閒育樂的好去處。

新竹縣體育場的田徑場合成橡膠跑道，本月初再次取得世界田徑總會（World Athletics）認證為場地一級。（取自竹縣府官網）

新竹縣體育場的田徑場本月初再次取得世界田徑總會（World Athletics）認證為場地一級。（取自竹縣府官網）

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