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MiLB》崩盤！日本老將前田健太2局挨4安3四死丟4分 3A防禦率18.00

2025/05/18 14:08

前田健太。（取自推特）前田健太。（取自推特）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本37歲老將右投前田健太日前被老虎釋出後，與小熊簽下小聯盟合約力拚東山再起，今在3A先發2局丟4分表現不佳。

前田健太今天掛帥先發出戰雙城3A，開賽面對首名打者就投出觸身球，接著被連敲2支安打掉分，隨後丟出保送，搞成無人出局滿壘危機，後續挨高飛犧牲打再丟1分。

好不容易抓下1個出局數，但亂流還沒結束，接著前田健太又投出保送，以及被打二壘安打，單局核爆4分責失。

2上續投，前田健太解決2名打者後，被敲出二壘安打，好在他很快回穩，成功製造外野飛球出局，未再失分。

前田健太先發2局退場，用球數多達56球，被敲4支安打，丟4分責失，送出1次三振，另有2保送、1次觸身球，防禦率18.00，此戰無關勝敗。

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