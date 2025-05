MiLB》崩盤！日本老將前田健太2局挨4安3四死丟4分 3A防禦率18.00

前田健太。(取自推特)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕日本37歲老將右投前田健太日前被老虎釋出後,與小熊簽下小聯盟合約力拚東山再起,今在3A先發2局丟4分表現不佳。

前田健太今天掛帥先發出戰雙城3A,開賽面對首名打者就投出觸身球,接著被連敲2支安打掉分,隨後丟出保送,搞成無人出局滿壘危機,後續挨高飛犧牲打再丟1分。

請繼續往下閱讀...

好不容易抓下1個出局數,但亂流還沒結束,接著前田健太又投出保送,以及被打二壘安打,單局核爆4分責失。

2上續投,前田健太解決2名打者後,被敲出二壘安打,好在他很快回穩,成功製造外野飛球出局,未再失分。

前田健太先發2局退場,用球數多達56球,被敲4支安打,丟4分責失,送出1次三振,另有2保送、1次觸身球,防禦率18.00,此戰無關勝敗。

These two guys were traded to the #MNTwins in the Brusdar Graterol trade. @Camargo7Jair wins the battle against Kenta Maeda, roping a two-run double into the gap in left-center. Lead 4-0 going to bottom 1. pic.twitter.com/ZHAOyoZ2dB