名醫專欄》世壯運的選手也需要熱身準備嗎？

昆凌的爺爺羅倫斯順利完賽，大齡選手運動比賽的賽前準備工作馬虎不得。（記者林正坤攝）

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授

世界壯年運動會在風雨中啟航，天氣有點熱，晚會餐點和比賽環境都有點爭議，其實大型運動賽事的餐點想要亞奧運的水準難度很高，但至少要求的即時、乾淨、份量足即可，因為選手比賽時間不一，結束時間更難以預測，有人胃大如牛，有人食量卻如麻雀。餐食的準備實在難以掌握，但是有些運動的基本準則卻沒什麼改變，不過世壯運選手吃自己，只要符合自己需求即可，倒是大齡選手參賽的準備更需要關注，如何避免運動傷害。

在第一級賽事，如奧運、世界足球錦標賽、歐冠賽、大聯盟賽、NBA等等的賽事中，需要好好的做賽前準備，比賽賽季前也必須有足夠的訓練，賽季中也要注意飲食、訓練、生活節律等事宜，這是選手及社會大眾的認知。但如世界壯年運動會這樣的賽事，運動強度較低、競爭力也較低，是否代表運動規律就必須不必遵守呢？且聽以下分解。

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世界壯年運動會的選手年齡偏大，而且年齡分布較廣，選手可能由稍弱於一級運動動員，一直延伸到稍好於一般人，所以體能也是有極大的差異。只是運動就是運動，競賽就是競賽，一旦到了場上，沒有那個選手會求敗而不求勝。一旦腎上腺激素強烈分泌，想拼的衝勁上來，瞬間的爆發力也應運而生，此時對骨骼肌肉系統、心肺血管系統、神經系統絕對是重大的考驗。對於世壯運的選手而言，多半已經不是現役選手，一週七天的訓練早已是往事，突然之間turbo加速上去，身體的各個系統未必能夠負荷。簡單地說，心有餘力未必足。雖然沒有辦法要求長期的集訓，但至少在賽事期間的準備工作必須要達到基本的要求。不然大會的醫護人員可能會很忙。

世界壯年運動會和大型賽事一般，就是比賽時間和選手的運動規律未必契合。選手的表現和比賽時間有密切的關係，習慣白天比賽的選手就很難在晚上有良好的表現。這是運動的節奏使然，主要的決定因素當然是體內荷爾蒙的分泌規律。而其他的次要因素也會影響比賽表現。如飲食、睡眠等等，均會影響選手的表現。這代表在比賽期間，選手必須根據比賽的排程去調整自己的作息，更重要的是運動的強度也必須在比賽期間做適當的調整。比賽前一定必須要有逐步增強的運動強度，否則貿然下去比賽就只是增加受傷的機率。

世界壯年運動會會配備相關的運動防護人員，參賽選手和這些相關人員未必有足夠的配合經驗，因此在比賽前彼此雙方必須要有足夠的溝通。運動防護人員比較可以提供專業的意見。比如，包紮的部位和包紮的方式，包紮的材料應該為何？包紮的鬆緊度是否合宜，運動前的熱身應該採用何種熱身的時機和強度應該是如何？手術過的部位和受傷的部位應該如何做賽前的？準備防護措施應該做到什麼程度？以上種種都是必須在比賽前就要主動接觸。說到底，一個職業選手和一個業餘選手的待遇一定不會一樣，選手的主動性和積極性可以大幅減少運動傷害的發生。

世界壯年運動會依然是有一定強度的比賽。所以比賽前的準備工作絕對是不可缺的。大會有大會的準備，但是選手參加時依然必須遵守運動賽事的準則，也就是，首先必須了解比賽規則和比賽時程，然後好好調整自己的作息和飲食。其次，必須了解大會能夠提供的資源，好好的利用這些資源，如此才能夠在適當的時候充分的利用。再者，比賽就是比賽，比賽會有一定的強度，對於我們開始老化的筋骨絕對不是一個小事。所以在比賽前必須要有充足的準備工作，該做的防護措施要先做好。再來要好好的熱身，再加上足夠的伸展運動，比賽後也一定要好好的再做一次伸展運動。也切記比賽後過度的暴飲暴食，交際固然重要，但是把該流到肌肉的血液全部送到腸胃道去，結果就是肌肉會容易受傷，在往後的賽程當中，受傷的比例勢必會大幅提高。

世界壯年運動會是給一般人好好享受大型賽事夢想的機會，那就好好的享受，但是要有好好的準備，不要好好的受傷，好好的被手術，最後是醫生好好的吃大餐，醫院好好的賺錢，對選手們那就是大大的不好好。

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