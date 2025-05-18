中職》兩度下二軍後終找回打擊火力 范國宸連4場安打

范國宸。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳清正／新北報導〕開季1個月就兩度下二軍的富邦悍將范國宸，本週回到一軍終於找回打擊火力，出賽4場都有安打，期間打擊率高達0.400。范國宸對於近期的好表現謙虛表示幸運，希望保持健康，持續為球隊貢獻。

范國宸去年季後前往美國的訓練中心調整打擊，開季卻遭遇低潮，只打6場就下二軍調整，4月19日歸隊後出賽8場，五月初又因為大腿不適到二軍休養，巧合的是范國宸兩次下二軍時，打擊率都是0.211。

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范國宸5月13日再回到一軍，4場比賽16打數擊出六支安打，雖然沒有開轟，打出3支二壘打。范國宸表示，那3支二壘打都是在風勢比較大的新莊主場所擊出，可能剛好風把球追得比較遠，回來後才打4場，要說狀況多好可能還太早，但的確經過充分的休息後，身體狀況好很多，比較能夠全力表現。

范國宸在本季的前1個半月，超過一半的時間待在二軍，富邦戰績也一直落在最後，不過，范國宸表示，不會因此給自己額外的壓力，棒球是團體運動，不是誰打得好，戰績就會好，也不是少了誰，戰績就會不好，能做的就是做好自己的工作，結果不要想太多，由於這兩年多次受傷，現在最大的目標就是保持身體健康，能盡到自己一份力量。

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