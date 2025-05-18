中職》陳琥大爆炸下二軍！ 平野不忍了「真的要努力練習才行」

中信兄弟陳琥。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天中信兄弟進行「2上2下」的球員異動，左投魏碩成和捕手陳統恩升上一軍，右投陳琥和外野手林書逸下二軍，其中27歲的陳琥昨對樂天桃猿中繼1.1局被敲7安失5分，連續6場出賽都失分，累計防禦率暴漲至8.49。

陳琥是兄弟2016年選秀第1指名投手，只是始終無法穩定出賽並繳出亮眼成績，兄弟總教練平野惠一直言，「之前有稍微忍耐一下，有給阿琥一些課題，本來希望給他機會開竅，可惜結果不如人意，棒球畢竟不是一個人的運動，個人表現會影響整個團隊，所以先把他下放二軍，讓他重新思考自己的課題是什麼，要做哪些事情才行。」

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平野認為，其實陳琥的球質沒有不好，他可以有很好的球質，只是因為一些問題導致他在場上沒有好的成果，他需要一把「能打通任督二脈」的鑰匙。

此時，平野忽然秀出右手食指和中指，「我曾經看過一位投手投得非常糟糕，有一天他發現投指叉球，只要把食指和中指稍微打開一點，就變得非常好、變得超強，可能阿琥還差這一點契機。」

至於要如何才能找到這把鑰匙？平野指出，首先當然是對戰經驗，累積愈多經驗，愈能知道問題在哪邊，第二就是訓練量，真的要努力練習才行，如果陳琥能成長，對球隊中繼戰力會有非常大的幫助。

陳琥生涯出賽102場其中23場先發，戰績5勝10敗6次中繼成功，防禦率4.91、每局被上壘率1.59、被打擊率2成74，199.2局投球飆出168K，送出116次四死球。

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