中職》富邦高捷首度上一軍 鋒總提點「勇敢」

高捷。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將野手高捷今天首度上一軍，他開心表示，雖然有點緊張，更多的是興奮，總教練陳金鋒也提醒他，要勇敢把在二軍學到的表現出來。

高捷昨天才首次註冊到可以在一軍出賽的60人名單，並在昨晚北上到球隊報到。高捷表示，收到上一軍的通知時難免有些緊張，但是更開心這兩年在二軍的磨練受到肯定。也因為高捷之前不在60人名單，富邦本週的主題球衣原本沒有他，球團拜託廠商趕工加製高捷的4號球衣，今天交到高捷手中。

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高捷於2003年獲選富邦第4指名，當年二軍出賽5場，打擊率只有0.077，去年也只有0.183，但是今年打擊開竅，出賽18場擊出20支安打、1支全壘打，打下19分打點，打擊率0.357。

陳金鋒表示，新人剛進職棒都需要一段適應期，高捷這兩年進步很多，尤其是解讀比賽的能力，而且一、二、三壘和外野都能守，會是調度的一枚活棋。

高捷表示，打擊表現能夠進步，主要是心態改變，以前很怕犯錯，現在比較能勇於放開來打，鋒總也告訴他，上一軍不要害怕，勇敢把二軍學到的表現出來就沒問題。

高捷的名字和老牌演員以及高雄捷運撞名，他表示，從小大家對他的名字都很好奇，這樣可以讓別人很快記住他的名字也不錯。

高捷。（記者陳逸寬攝）

高捷。（記者陳逸寬攝）

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