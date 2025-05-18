中職》「76歲了手還沒有壞掉」 不老鷹雄蔡旭峰為台鋼開球名不虛傳

前時報鷹投手蔡旭峰擔任「南人祭」開球嘉賓。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕在台鋼球團誠意邀約下，虛歲高齡76歲的前時報鷹投手蔡旭峰今天站上澄清湖球場投手丘開球，他在職棒4年以42歲又7個月之齡完成初登板仍是中職最高齡紀錄，除了直呼打棒球這麼多年聽到要開球時「還會怕耶」，更開心地說：「518是我最快樂的一天，這輩子最值得懷念的一天。」

外號「赤牛」的蔡旭峰在1993年4月1日以42歲又7個月高齡完成中職生涯初登板，至今仍是中職本土投手最高齡初登板紀錄，他當時接受時報鷹教頭李瑞麟之邀，才以逾40歲高齡加入職棒，在1993年8場登板其中1場先發，共投20局、防禦率4.95。賽前台鋼教頭洪一中談到老前輩也是充滿敬意，「他在年輕的時候是國家隊主力投手，很耐投，控球也不錯。」

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蔡旭峰在開球時果然展現不俗控球，將球穩穩投進杜福明的手套裡，而杜福明也是他當年初登板對手獅隊的先發投手，更是別具意義。至於說到耐投，蔡旭峰直到現在都還在打長青組的比賽，還說自己每週保持兩天「練投」習慣，讓自己的血液循環保持良好，甚至還說：「我到現在，每天還要餵100球給我們球員打。」

1950年次的蔡旭峰，直說自己若算虛歲已經76，「我到76歲，手都還沒有壞掉」，儘管他的左側髖骨已鋸掉換上鈦合金，但自豪地說，「我當餵球投手還可以，速度還是可以投到差不多喔。」

前時報鷹投手蔡旭峰擔任「南人祭」開球嘉賓。（記者李惠洲攝）

前時報鷹投手蔡旭峰擔任「南人祭」開球嘉賓。（記者李惠洲攝）

前時報鷹投手蔡旭峰擔任「南人祭」開球嘉賓。（記者李惠洲攝）

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