中職》昨獅鷹戰罕見場面 葉總21年前「教科書級」示範過

獅隊總教練林岳平昨日氣得出場脫帽抗議。（資料照，統一獅提供）

〔記者林宥辰／新北報導〕昨澄清湖球場統一獅作客台鋼雄鷹之戰，雙方3度戰平，8上還出現罕見狀況。獅隊蘇智傑敲長打，邱智呈、林子豪搶攻本壘，蘇智傑則是趁傳也跑回本壘，但台鋼後援投手張誠恩回傳本壘的球，砸在跑回得分的林子豪身上，主審王俊宏經過確認棒球規則後，判定林子豪妨礙守備、蘇智傑得分不算且出局。

當下判決一度引起獅隊總教練林岳平抗議，而林子豪賽後則坦言，當下不知道投手和球的位置，才會在那個位置被球打到，他也說：「有了這次經驗，學會了撲回本壘就要起來，趕快閃了。」

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2004年台灣大賽第7戰，興農牛隊張家浩擊出長打，兩位跑者回本壘得分，二壘上的葉君璋撲本壘得分後，原本打算起身回休息室，看到獅隊選手準備把球傳向捕手，葉君璋機警趴地，避免被球打到，後一位跑者張建銘也才安全上壘，當下讓牛隊把比分追平。

今賽前被問及此事，葉君璋笑說，聽聞此事之後，對這一幕有印象。葉總說：「其實不管是當跑者還是守備員，眼睛盡量都不會離開球，這是基本但容易被忽略的事。但當時也不是特別要躲，就只是知道球在哪裡。」

葉總舉例，以前比賽「藏球」有時有效，就是防守球員觀察到跑者忽略球的位置，眼睛離開球，讓防守球員有機會藏球。

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