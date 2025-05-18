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中職》0防禦率破功的那一球 林詩翔「看錯暗號」的自白

2025/05/18 17:40

林詩翔。（記者李惠洲攝）林詩翔。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕昨只差1個出局數，23歲的台鋼雄鷹終結者林詩翔就能拿到本季第10次救援成功，並維持防禦率0的完美局面，但他卻因太想三振打者而心態有些跑掉，「我看錯暗號了，那球要配指叉球，卻投成滑球。」但他今天賽前已收拾好心情，並笑說：「沒關係，今天再來！」

林詩翔在本季前16場出賽拿下9次救援，另有2勝和1次中繼成功，且累計17.1局的防禦率仍是0，但昨第17場出賽在9局上登板，卻未能守住7：5的勝果，遭邱智呈3分砲，不但結果被扭轉成7：8，還承擔苦澀一敗。

「我的心理還沒有那麼強壯，還需要更多經驗和失敗」，林詩翔表示自己還不夠冷靜，希望能達到像是「嘟嘟學長」潘威倫那種就算被打全壘打也面不改色，「我有看過嘟嘟學長的投球影片，「他被打全壘打的時候，就是一樣的表情，或是他遇到危機時，不知道他在想什麼，我想要做到那個樣子」。

談到面對邱智呈的那一球，林詩翔坦言在2好球之後，因為太想三振對手而心態有些跑掉，「如果想要三振打者，就會用更多不對的方式，不是用原本的機制發力，投的位置可能會有落差。在控制上面，就是比較不是那麼理想，所以失誤就會增加。」

對林詩翔來說，這些失敗經驗都是養分，他也收到包括家人、球迷在內的鼓勵，更感謝當自己出場時，看台上球迷都打開手機手電筒的「自製燈光秀」，「「就看球迷自由發揮，謝謝他們幫我用這個燈光秀，很酷。」

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