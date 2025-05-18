中職》ERA破7的鄭凱文續留先發輪值？ 平野9字回應

鄭凱文。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕36歲的中信兄弟投手鄭凱文，昨天對樂天桃猿先發5局被敲8安挨3轟失7分承擔敗投，本季先發6場戰績2勝2敗，防禦率7.03、每局被上壘率1.50、被打擊率3成21，最快球速140公里，直球均速約136公里。

本季兄弟先發輪值除了3洋投，還有2土投鄭凱文、盧孟揚，如今鄭凱文壓制力不如以往，是否續留先發輪值，兄弟總教練平野惠一只說，「會再跟投手教練討論。」

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如果要把狀況不佳的鄭凱文移出先發輪值，就必須從二軍拉上另一名土投，選項包括正在二軍投復健賽的鄭浩均和余謙，其中鄭浩均已在二軍先發5場共投18.2局，防禦率2.41，每局被上壘率1.07，最快球速156公里。

鄭浩均何時能上一軍？平野表示，鄭浩均身為先發投手，不能只看他「可以投球」就好，上一軍就要要為球隊做出貢獻，他有沒有做充分準備上一軍，假設一名投手可以投球，球速很快，可是一上來控球就亂七八糟，投出很多保送，這當然是最不好的事情。

平野強調，他還沒仔細看鄭浩均昨天二軍比賽投球影片，假設鄭浩均有5種球路，其中2、3種沒有到很精準，那就不能說球速很快，然後馬上拉上來。

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