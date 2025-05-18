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中職》黃恩賜代班兄弟終結者表現稱職 只是登板「會發抖耶！」

2025/05/18 18:40

黃恩賜（右2）。（記者廖耀東攝）黃恩賜（右2）。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕由於原任終結者吳俊偉因右肩發炎缺陣，直到今天才進牛棚練投，開季至今黃恩賜代班中信兄弟終結者表現相當稱職，拿下9次救援成功與林詩翔、陳柏豪並列全聯盟第一，防禦率1.84、每局被上壘率0.75都夠水準。

昨天是黃恩賜29歲生日，進職棒先後歷經先發、中繼、後援3個角色，他認為，先發投手一週就準備那一場，如果是牛棚投手，身體狀況每天都要保持得非常好，因為每場都要待命上場，而中繼跟終結者心境不太一樣，如果是平手或比分很接近的局面，其實張力差不多，只是終結者承擔的責任會比較大一點。

從中繼投手改成把守球隊最後一道防線，黃恩賜笑說，「會發抖耶！表面上看不太出來，但真的很緊張，因為中職打者每一棒都有可能造成重傷害。」

台鋼雄鷹守護神林詩翔表現亮眼，黃恩賜是他的玉里高中學長，黃恩賜透露，林詩翔大學時期曾在中信兄弟自主培訓，因為他是陳智弘教練的姪子，當時林詩翔訓練、跑體能都非常認真，現在又更進化了，應該還可以再進步，最重要的是身體健康。

黃恩賜認為，林詩翔投球很有霸氣，滿敢對決打者，變速球在聯盟屬頂尖球種，一般右投對左打較常丟變速球，但他連對右打也很敢丟，代表他對變速球非常有自信。

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