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世壯運》游泳賽事出包！外籍選手比不成、置物櫃故障多又骯髒

2025/05/18 18:56

世壯運游泳賽事傳出狀況連連。（民眾提供）世壯運游泳賽事傳出狀況連連。（民眾提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會開幕後，隔天游泳賽事狀況連連，有民眾爆料賽前檢錄一團混亂，導致外籍老將意外沒得出賽，也有選手分享參賽心得，批評現場置物櫃超髒亂，而且鎖頭許多都壞了，「看到外籍選手嫌惡的表情，我都覺得丟臉死了。」

本屆世壯運游泳賽事在台北市立大學天母校區詩欣館進行，選手在網路社群形容早上賽事檢錄「是災難的開始」，大會未張貼任何賽程時間與分組表，加上現場網路很差而狀況百出，有位外籍選手遲未聽到自己的號碼被叫去檢錄，等到工作人員手忙腳亂查核結束，才發現其組別早就已經游完，這位老人家就這樣被迫DNS（Did not start，未開始）。對此世壯運執委會回應：「目前正在了解中。」

此外，還有參賽者發文指出，賽前練習發現游泳場館雖然設置許多置物櫃，但無奈幾乎所有的鎖都故障了，甚至置物櫃內都有垃圾，包括用過的衛生紙、口罩、吸管、免洗筷，還有醫院發出的藥袋，「整個櫃子直到深處都是神秘廢棄物」，加上投幣式吹風機、插座、椅子都很少，讓她對身邊外籍選手感到很抱歉，也更心疼專業運動員的辛苦，「原來賽會和選手是分不開的。賽會辦不好，不只丟臉，也消耗了自己的選手，選手們才是我們最珍貴的寶貝。當不再為賽事感到光榮、因為領導者不嚴謹而讓民眾嘲笑這場盛會，運動員自己剩下什麼呢？」

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