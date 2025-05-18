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TPBL》克羅馬大三元率雲豹闖季後挑戰賽 特攻正式放暑假

2025/05/18 19:10

克羅馬。（TPBL提供）克羅馬。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕桃園台啤永豐雲豹今踢館福爾摩沙夢想家主場，在克羅馬大三元領軍下，以104：85拿下勝利，也收下第2張季後挑戰賽門票，將在23日的季後挑戰賽對決戰神。

夢想家今與雲豹進行TPBL例行賽最終戰，將決定最終排名，夢想家若贏球特攻以第5名晉級，若輸球則由雲豹搭上末班車，夢想家今僅登錄兩位洋將貝奇、龍查兩位外援，雲豹則擺上克羅馬、威廉斯與艾吉。

雲豹開賽火力不俗，拉出19：9攻勢，帶著33：21領先進入次節，第二節夢想家主控蔣淯安發威，切入、中距離跳投加上外線破網，單節獨攬15分，幫助夢想家克服此節最多17分落後，在中場結束前追到51：57。

蔣淯安前兩節攻下全場最高21分，雲豹以威廉斯17分最佳，高錦瑋挹注10分，林信寬拿下8分。

馬建豪、張宗憲易籃後加入開火行列，夢想家拉出10：2小高潮反超，克羅馬此節尾聲三分打幫助雲豹追平，接著艾吉補籃得手、林信寬三分球，雲豹帶著78：73領先進入末節。

背水一戰的雲豹以8：2攻勢開啟第四節，第三節一分未得的高錦瑋在外圍開火，雲豹多點開花逐漸拉開分差，順利搶下最後一張季後挑戰賽門票。

克羅馬繳17分、11籃板、15助攻，林信寬貢獻19分，高錦瑋挹注16分，威廉斯繳全隊最高25分。

夢想家方面，蔣淯安進帳23分，龍查21分、14籃板，馬建豪10分作收。

張宗憲（左）、蔣淯安。（TPBL提供）張宗憲（左）、蔣淯安。（TPBL提供）
高錦瑋。（TPBL提供）高錦瑋。（TPBL提供）
夢想家馬建豪。（TPBL提供）夢想家馬建豪。（TPBL提供）
雲豹林信寬。（TPBL提供）雲豹林信寬。（TPBL提供）
蔣淯安。（TPBL提供）蔣淯安。（TPBL提供）

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