中職》魔鷹連兩場開轟無效 台鋼苦吞本季首次單週4敗

魔鷹2分砲。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹連兩戰開轟，本季第10、11轟接連出爐，但都成為空響，他今天首局就以兩分砲助隊先馳得點，但終場台鋼仍以3：6不敵統一獅，不但苦吞3連敗，也是本季首次單週4敗。

台鋼今派出本季首次以先發投手身分登板的陳宇宏，儘管1局下就有魔鷹的兩分砲應援，但他未能撐完4局，用79球投3.2局失2分無關勝敗。獅隊先在4局上兩出局後靠陳聖平帶2分打點的適時安打追平比數，5局上再因林佳緯單場第2支三壘安打超前比分，且陳鏞基緊接敲安再添1分，形成4：2領先。

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陳鏞基1分打點。（記者李惠洲攝）

獅隊先發投手飛力獅繳出6局失2分的優質內容後退場，7局上由胡智爲接手，但他在1出局後連續被敲安打並投出保送，形成滿壘危機，且讓台鋼靠紀慶然高飛犧牲打追回1分。儘管台鋼在8局下形成1出局滿壘的大好攻勢，但曾子祐遭三振後，葉保弟則擊出內野飛球出局，也讓獅隊單局二度換投奏效。

「統一隊長」陳傑憲此役雖未先發，但他在8局下替補陣守左外野，並在9局上1出局敲出內野安打上壘後再盜壘，並靠連續安打回壘得分，助獅再添1分保險分。台鋼後援投手許峻晹在接替失分的伍祐城上場後，連投2次保送再奉送獅隊1分退場。

這是兩隊今年合作「南人祭」主題日的最終戰，台鋼在4月25至27日在台南球場以1勝2敗作收，這次換到澄清湖主場則遭到獅隊橫掃，在本季「南人祭」以1勝5敗居劣勢。

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