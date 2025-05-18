中職》陳聖平9局失誤被換下 餅總賽後三字「請切記」具深意

陳聖平。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕統一獅今以6：3擊敗台鋼雄鷹，但9局下游擊手陳聖平在看似可以雙殺的滾地球卻形成失誤後被換下，卻成為賽後「餅總」林岳平的受訪重點，除了表示那個失誤對球隊是「滿大的負擔」，也用「請切記」去告誡陳聖平，不要因為贏球而輕忽。

獅隊在這次3連戰橫掃台鋼後，目前在上半季和第2名味全龍的差距來到2.5場，今天由在5局上敲出致勝三壘安打的林佳緯拿下單場MVP，而在4局上擊出適時安打追平比數的陳聖平也很關鍵。

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只是陳聖平在游擊守備出現瑕疵，尤其9局下在台鋼張肇元率先敲安上壘後，1棒紀慶然擊向游擊方向的滾地球看似可以形成雙殺，他卻出現失誤，讓台鋼形成無人出局一、二壘有人局面。陳聖平當場就被換下，餅總賽後則表示：「他今天也打了一個很漂亮的追平安打，但在最重要的時候，看似可以讓投手造成雙殺化解危機，又留到中心打者，對球隊是滿大的負擔啦。」

儘管獅隊後援投手高塩將樹仍用再見三振解危，但餅總強調仍希望陳聖平記住，「也希望這整個呈現，在張力愈大的時候不能出現，也許今天贏球，會忘記，也會輕忽，但希望他可以認真去做好每一球的比賽。」餅總也透露有跟陳聖平交談，並用「請切記」希望他往後能做好。

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