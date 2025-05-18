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TPBL》蔣淯安季後賽前找回身手 讚賞前隊友高錦瑋「壓力讓他進步很多」

2025/05/18 20:33

蔣淯安。（TPBL提供）蔣淯安。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕夢想家主控蔣淯安本季因傷僅出賽12場，在季後賽登場前找回狀態，今攻下全隊最高23分，更表示現在身體狀況已經沒問題。

蔣淯安去年夏天從雲豹轉戰夢想家，本季頻受傷勢所擾，今面對前東家雲豹出賽31分鐘，繳出全隊最高23分，其中有15分集中在第二節，率隊逐漸縮小雙位數分差，總計本季出賽12場，平均攻下10.8分、2.8籃板、3.1助攻，他提到，目前身體狀態很好，上半場在場上的感覺還可以，下半場為了保險起見，「自己也有斟酌，怕不小心又有意外，就以抓比賽的感覺為主。」

蔣淯安本季第一戰與最終戰都是對上雲豹，雲豹主控高錦瑋在他去年夏天離隊後扛下主控大任，談及小高本季的成長，蔣淯安說，「他是二年級生就被賦予這麼大的責任，應該滿有壓力的，但因為這個壓力讓他進步很多。」

蔣淯安指出，高錦瑋幾乎每一戰都要上場超過40分鐘，「他也很辛苦，或許之後他們球隊補強，他也比較不會那麼辛苦，這一季他的成長也比去年更好，也期望他之後會愈來愈好。

高錦瑋此役上場43分鐘攻下16分，本季平均上場時間40分鐘，貢獻16.7分、6.4籃板。

高錦瑋。（TPBL提供）高錦瑋。（TPBL提供）

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